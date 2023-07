Ιράκ: Διαδηλωτές πυρπόλησαν την πρεσβεία της Σουηδίας στην Βαγδάτη

Εκατοντάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο κτηριακό συγκρότημα της πρεσβείας της Σουηδίας στη Βαγδάτη –την πρωτεύουσα του Ιράκ– και πυρπόλησαν κτήριο τις πρώτες πρωινές ώρες, δήλωσε πηγή του Ρόιτερς και διαπίστωσε δημοσιογράφος του ίδιου πρακτορείου ειδήσεων επιτόπου.

Η πηγή διαβεβαίωσε πως δεν τραυματίστηκε κανένα μέλος της σουηδικής διπλωματικής αντιπροσωπείας.

Στη διαδήλωση κάλεσαν υποστηρικτές του σιίτη ιεροκήρυκα Μοκτάντα Σαντρ, ενόψει της αναμενόμενης νέας καύσης του Κορανίου μπροστά στην ιρακινή πρεσβεία στη Στοκχόλμη, στο πλαίσιο συγκέντρωσης που αποφάσισαν να επιτρέψουν οι αρχές της Σουηδίας.

Προηγούμενη καύση αντιτύπου του Κορανίου, μπροστά στο μεγαλύτερο ισλαμικό τέμενος στην πρωτεύουσα της Σουηδίας από Ιρακινό, προκάλεσε διαμαρτυρίες, διαδηλώσεις και την καταδίκη μεγάλου μέρους του μουσουλμανικού κόσμου.

Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στην πλατφόρμα Telegram από υποστηρικτές του Μοκτάντα Σαντρ εικονίζουν κόσμο να συγκεντρώνεται στη σουηδική πρεσβεία περίπου στη 01:00 τοπική ώρα προτού προχωρήσει σε εισβολή στο κτήριο περίπου μια ώρα αργότερα.

🇮🇶🇸🇪 Hundreds of protesters against the burning of a copy of the Qur'an, carried out recently with the consent of the Stockholm authorities, seized and set fire to the Swedish embassy in Baghdad. The embassy staff were not injured.#Baghdad #Swedish #Quran #protesting pic.twitter.com/f65qsUIpUZ

— Linny (@Linnel15643278) July 20, 2023