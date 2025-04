ΗΠΑ: Συνωμοσιολόγος ίνφλουενσερ έπεισε τον Τραμπ να καθαιρέσει τον διευθυντή της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας

Από τα καθήκοντά του απαλλάχθηκε χθες Πέμπτη, ο πτέραρχος Τίμοθι Χο, διευθυντής της ισχυρής αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας NSA σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Την απόφαση κατήγγειλαν δημοκρατικοί πολιτικοί.

Η Γουέντι Νομπλ, δεύτερη στην ιεραρχία της NSA, υπηρεσίας ειδικευμένης στις υποκλοπές τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών, επίσης απομακρύνθηκε από τη θέση της, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post, η οποία επικαλέστηκε πολλές πηγές της που μίλησαν υπό τον όρο να μην κατονομαστούν.

Όταν επικοινώνησε μαζί του το Γαλλικό Πρακτορείο για να ζητήσει σχόλιο, το υπουργείο Άμυνας, στο οποίο υπάγεται η NSA, δεν έδωσε συνέχεια.

Ο πτέραρχος Χο, που ήταν επίσης επικεφαλής των επιχειρήσεων κυβερνοάμυνας του Πενταγώνου («Cyber Command»), ανέλαβε διευθυντής της NSA πριν από μόλις έναν χρόνο και κάτι.

«Τη στιγμή που ΗΠΑ είναι αντιμέτωπες με κυβερνοαπειλές άνευ προηγουμένου (…) πώς κάνει η καθαίρεσή του τη χώρα πιο ασφαλή;», διερωτήθηκε μέσω X ο Μαρκ Γουόρνερ, δημοκρατικός γερουσιαστής που εκπροσωπεί την πολιτεία Βιρτζίνια.

«Ο πτέραρχος Χο είναι έντιμος και ειλικρινής ηγέτης, που σέβεται τον νόμο και θέτει την εθνική ασφάλεια πάνω απ’ όλα. Φοβάμαι πως ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά του οδήγησαν στην καθαίρεσή του από αυτή την κυβέρνηση», σχολίασε ο δημοκρατικός βουλευτής Τζιμ Χάιμς.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, η συνωμοσιολόγος και ίνφλουενσερ Λόρα Λούμερ εισηγήθηκε την καθαίρεση του πτέραρχου Χο στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στον Λευκό Οίκο προχθές Τετάρτη.

«Ο διευθυντής της NSA Τιμ Χο και η υποδιευθύντρια Γουέντι Νομπλ επέδειξαν απιστία έναντι του προέδρου Τραμπ. Αυτός είναι ο λόγος που καθαιρέθηκαν», ανέφερε η Λόρα Λούμερ μέσω X.

NSA Director Tim Haugh and his deputy Wendy Noble have been disloyal to President Trump. That is why they have been fired.

As a Biden appointee, General Haugh had no place serving in the Trump admin given the fact that he was HAND PICKED by General Milley, who was accused of… pic.twitter.com/SFXmog5b44

— Laura Loomer (@LauraLoomer) April 4, 2025