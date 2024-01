ΗΠΑ: Σκότωσε τον πατέρα του & έδειξε το κομμένο κεφάλι στο YouTube με... μήνυμα κατά του Μπάιντεν

Ένας άνδρας από την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ δολοφόνησε τον 68χρονο πατέρα του και στη συνέχεια πόσταρε στο YouTube ένα πολιτικά φορτισμένο βίντεο κατά του «καθεστώτος Μπάιντεν», δείχνοντας στην κάμερα το κομμένο κεφάλι του θύματός του.

Σύμφωνα με την Daily Mail, o 32χρονος Τζάστιν Μον αποκεφάλισε τον πατέρα του, έναν ομοσπονδιακό υπάλληλο ονόματι Μάικλ, στο σπίτι τους στο Λέβιτον το απόγευμα της Δευτέρας.

Στη συνέχεια γύρισε το αρρωστημένο βίντεο, κατά το οποίο κατηγορούσε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τους «woke όχλους» και τους παράνομους μετανάστες που ο ίδιος θεωρεί ότι καταστρέφουν τις ΗΠΑ.

Το φρικιαστικό βίντεο διάρκειας 14 λεπτών - που παρέμεινε δημοσιευμένο για έξι ώρες στο YouTube προτού τελικά το κατεβάσουν την Τρίτη - δείχνει τον Μον να παραληρεί στην κάμερα. Υψώνοντας μια πλαστική σακούλα με το κεφάλι του πατέρα του, λέει: «Αυτό είναι το κεφάλι του Μάικ Μον, ομοσπονδιακού υπαλλήλου εδώ και 20 χρόνια και πατέρα μου. Τώρα βρίσκεται στην κόλαση όπου θα περάσει την αιωνιότητα ως προδότης της χώρας του».

Local news report from the scene where Justin Mohn took the life of his father and subsequently uploaded a 15 minute video on YouTube where he ranted against the government pic.twitter.com/LJCBz4MWSU

— Washingtons ghost (@hartgoat) January 31, 2024