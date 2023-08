ΗΠΑ: Οι ανατριχιαστικές σημειώσεις βιαστή που κρατούσε φυλακισμένη γυναίκα και την κακοποιούσε

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση του βιαστή Νεγκάσι Ζουμπέρι που είχε απαγάγει μια γυναίκα και την κρατούσε φυλακισμένη σε αυτοσχέδιο κελί που είχε φτιάξει στο σπίτι του στο Όρεγκον.

Το σοκαριστικό είναι οι σημειώσεις που κρατούσε καθώς δείχνουν ότι ετοίμαζε κι άλλες τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις και μάλιστα έδειχνε αποφασισμένος να σκοτώσει και τα υποψήφια θύματά του.

Οι αστυνομικές αρχές των ΗΠΑ θεωρούν πως η υπόθεση του Όρεγκον δεν ήταν η πρώτη καθώς φέρεται να είχε κάνει παρόμοιες πράξεις και σε άλλες πολιτείες.

Το χρονικό της αρπαγής, της κακοποίησης και της δραπέτευσης

Η άκρη του νήματος της υπόθεσης ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου 2023. Ο βιαστής Νεγκάσι Ζουμπέρι έκλεισε ραντεβού με μια ιερόδουλη στο Σιάτλ. Συναντήθηκαν σε μια ερημική τοποθεσία. Ο 29χρονος από το Όρεγκον των ΗΠΑ, την πλησίασε και της είπε ότι είναι αστυνομικός και θα την συλλάβει. Έβαλε ένα τέιζερ που είχε πάνω του. Εκείνη πάγωσε και τις πέρασε χειροπέδες.

Την έβαλε στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου του και από το Σιάτλ την μετέφερε στο γκαράζ του σπιτιού του στο Όρεγκον. Εκεί είχε κατασκευάσει ένα αυτοσχέδιο κελί με μεταλλική πόρτα.

A woman escaped a cinder block cell in 29-year-old Negasi Zuberi's garage after he allegedly kidnapped her. Authorities believe he's linked to sexual assault cases in multiple states. @BrianEntin and Mike King discuss the case.

More: https://t.co/kpBGk2zHUV #Banfield pic.twitter.com/RUo85hRv7T

— NewsNation (@NewsNation) August 3, 2023