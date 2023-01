ΗΠΑ: Μακελειό στην Καλιφόρνια με πολλούς νεκρούς (βίντεο)

Μακελειό σημειώθηκε στο Μοντερέι Παρκ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ όταν άγνωστος έριξε πυροβολισμούς στο Μόντερεϊ Παρκ στην Καλιφόρνια έ όπως αναφέρει η εφημερίδα Los Angeles Times. Ο δράστης φέρεται ότι διέφυγε και παραμένει ασύλληπτος.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου μετά τις 22:00 (τοπική ώρα, 08:00 σήμερα το πρωί ώρα Ελλάδας) σε περιοχή του Λος Άντζελες όπου γίνονται εορτασμοί για την κινεζική πρωτοχρονιά, στις οποίες νωρίτερα μετείχαν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Οι πυροβολισμοί έγιναν στο Star Dance Studio.

Προς το παρόν δεν είναι γνωστές πολλές πληροφορίες για το περιστατικό. Μέχρι στιγμής γίνεται αναφορά σε 10 νεκρούς και 16 τραυματίες, ενώ αναμένεται επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.

Currently multiple authorities are responding to a mass shooting in Monterey Park with reports of 16 people have been shot with unconfirmed reports 10 fatalities this is still developing pic.twitter.com/4XUwRwaibf

Ιδιοκτήτης εστιατορίου κατά μήκος του δρόμου που έγιναν οι πυροβολισμοί δήλωσε ότι είδε τρία άτομα να σπεύδουν στο εστιατόριο και του είπαν να κλειδώσει την πόρτα. Τα άτομα του είπαν ότι ένας άντρας με πολυβόλο όπλο άρχισε να πυροβολεί. Ο ένοπλος, ανέφεραν, είχε πολλά φυσίγγια μαζί του. Μόλις τα πυρομαχικά τελείωναν, ξαναγέμιζε.

Το συγκεκριμένο φεστιβάλ για το κινεζικό νέο έτος θεωρείται από τα μεγαλύτερα της περιοχής, που στην πλειοψηφία της κατοικείται από άτομα ασιατικής καταγωγής και επρόκειτο να διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο. Στο παρελθόν είχαν μετάσχει πάνω από 100.000 επισκέπτες. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε ότι πιστεύει πως οι πυροβολισμοί ξεκίνησαν μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Shooting near Los Angeles - preliminary, ten people were killed, another 16 were injured.

The man opened fire in Monterey Park at the moment when they celebrated the Chinese New Year. At first, the locals mistook the shots for fireworks. pic.twitter.com/gLa6ZgspKT

