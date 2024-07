ΗΠΑ: Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ σαρώνει το Τέξας - Νεκροί και μεγάλες καταστροφές

Τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και εκτεταμένες πλημμύρες προκάλεσε η τροπική καταιγίδα «Μπέριλ» στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Τυφώνων (NHC) υποβάθμισε την καταιγίδα από το επίπεδο του τυφώνα μετά την άφιξή της στην παράκτια πόλη Ματαγκόρντα του Τέξας και αναμένεται να εξασθενήσει ακόμη περισσότερο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια υπηρεσία οι συνθήκες που προκάλεσε η καταγιδία μπορούν να προκαλέσουν ανεμοστρόβιλους στο Τέξας καθώς και στις γειτονικές πολιτείες της Λουιζιάνας και του Άρκανσο. Ένας ανεμοστρόβιλος στην κομητεία Τζάσπερ, στα σύνορα με τη Λουιζιάνα, κατέστρεψε κάπου τριάντα κατοικίες.

Τέσσερις νεκροί, αναμένονται μπλακ άουτ επί μέρες

Ένας 53χρονης και μια 73χρονη έχασαν τις ζωές τους σε χωριστά περιστατικά όταν η καταιγίδα γκρέμισε δέντρα πάνω στα σπίτια τους στην περιοχή του Χιούστον.

Ένα τρίτο άτομο, εργαζόμενος στην αστυνομική υπηρεσία της ίδιας μεγαλούπολης του Τέξας, πνίγηκε από νερά που είχαν πλημμυρίσει υπόγεια διάβαση ενώ ένα ακόμη σκοτώθηκε από πυρκαγιά που πιθανώς προκάλεσε κεραυνός.

Η καταιγίδα προκάλεσε διακοπές στην ηλεκτροδότηση περίπου 2,5 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων στην περιοχή γύρω από το Χιούστον και σύμφωνα με τις Αρχές μπορεί να χρειαστεί να περάσουν μέρες μέχρι να αποκατασταθεί.

Drone footage captured by storm chaser @AaronRigsbyOSC shows the extent of flash flooding in Houston caused by Tropical Storm Beryl, with dozens of vehicles stranded. pic.twitter.com/SiOEB2UCrs

— AccuWeather (@accuweather) July 9, 2024