ΗΠΑ: Χαμός με το Apple Vision Pro – Το φοράνε όσο οδηγούν και όσο περπατάνε στο δρόμο

Το Apple Vision Pro κυκλοφορεί στην αμερικανική αγορά εδώ και λιγότερες από 24 ώρες και ήδη έχουν γίνει viral στα social media μερικά ανησυχητικά συμβάντα.

Περνώντας σε λεπτομέρειες, πάνω από 10 εκατομμύρια προβολές έχει συγκεντρώσει στα social media ένα βίντεο με έναν άνδρα που φορά το ολοκαίνουργιο Apple Vision Pro όσο οδηγεί. Πρόκειται για έναν κάτοχο Tesla οχήματος, ο οποίος χρησιμοποίησε τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης και έτσι άφησε εντελώς το τιμόνι και ξεκίνησε να βλέπει περιεχόμενο στο headset εικονικής πραγματικότητας της Apple.

Προφανώς, παρά τον προηγμένο αλγόριθμο που διαθέτουν τα οχήματα της Tesla, η συμπεριφορά αυτή είναι παρά πολύ επικίνδυνη τόσο για τον ίδιο όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς. Για το λόγο αυτό, η ίδια η Apple απαγορεύει τη χρήση του Apple Vision Pro κατά την οδήγηση, κάτι που είναι μάλιστα και παράνομο σε όλες τις πολιτείες της Αμερικής.

Το δεύτερο συμβάν αφορά έναν άνδρα στο Σαν Χοσέ, το οποίο είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη στην πολιτεία της Καλιφόρνιας. Ο συγκεκριμένος φορούσε και χρησιμοποιούσε ενεργά το Apple Vision Pro όσο διέσχιζε έναν δρόμο. Μάλιστα, πριν φτάσει στο πεζοδρόμιο, σταμάτησε για λίγο στη μέση του δρόμου για να κάνει κάποια επιλογή στο εικονικό περιβάλλον του Apple Vision Pro.

