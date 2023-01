ΗΠΑ: Επτά νεκροί σε νέο μακελειό στην Καλιφόρνια - Συνελήφθη 67χρονος

Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα σε επιθέσεις στην Καλιφόρνια εναντίον δυο αγροκτημάτων που διέπραξε το ίδιο πρόσωπο, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, μεταξύ άλλων το CBS News, επικαλούμενα τις αρχές, οι οποίες διευκρίνισαν πως ο ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση.

Η σερίφης της κομητείας Σαν Ματέο, η Κριστίνα Κόρπους, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως ο άνθρωπος που συνελήφθη είναι 67χρονος ασιατικής καταγωγής που παραδόθηκε χωρίς βία στις αρχές και ότι βρέθηκε όπλο, πιθανότατα αυτό που χρησιμοποίησε, μέσα στο αυτοκίνητό του. Το κίνητρό του είναι άγνωστο σε αυτό το στάδιο, συμπλήρωσε η κυρία Κόρπους.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, ακόμη ένα —όγδοο— θύμα βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Κατά την ίδια πηγή, όλα τα θύματα ήταν Κινέζοι ή κινεζικής καταγωγής Αμερικανοί που δούλευαν στα αγροκτήματα.

«Ο ύποπτος συνελήφθη. Δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος για τον πληθυσμό αυτή την ώρα», ανέφεραν νωρίτερα οι υπηρεσίες της σερίφη Κόρπους μέσω Twitter.

Η πόλη Χαφ Μουν Μπέι, στην περιοχή της οποίας βρίσκονται τα δύο αγροκτήματα, υπάγεται διοικητικά στην κομητεία Σαν Ματέο.

Η σύλληψη του υπόπτου, ο οποίος κατά τη σερίφη Κόρπους και μέσα ενημέρωσης ονομάζεται Τζάο Τσουνλί, έγινε μπροστά σε τηλεοπτικές κάμερες. Ο 67χρονος, με γκρι μπουφάν και καπέλο, εικονίζεται να ρίχνεται στο έδαφος από αστυνομικούς, που του περνούν χειροπέδες και του κάνουν σωματικό έλεγχο προτού τον απομακρύνουν. Σύμφωνα με το NBC News, βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του στον χώρο στάθμευσης αστυνομικού τμήματος στη Χαφ Μουν Μπέι.

🚨#BREAKING: The Suspect arrested in Half Moon Bay shooting massacre. Is 67 year old Zhao Chunli. Authorities say six people have been killed and four of them were Chinese farmworkers at a mountain Mushroom Farm pic.twitter.com/xe8Ftlf9E9

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) January 24, 2023