ΗΠΑ: Ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε δεκάδες ανθρώπους

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 50 έως 60 τραυματίστηκαν την Τετάρτη σε μαζικούς πυροβολισμούς σε πολλές τοποθεσίες, μεταξύ των οποίων μια αίθουσα μπόουλινγκ και ένα μπαρ στο Λιούιστον του Μέιν στις ΗΠΑ, μετέδωσε το NBC News, επικαλούμενο πηγή της αστυνομίας του Λιούιστον.

Το αστυνομικό τμήμα του Λιούιστον στο Facebook ταυτοποίησε ένα άτομο που ευθύνεται για τους μαζικούς πυροβολισμούς στο μπαρ και το μπόουλινγκ. Πρόκειται για τον Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών, ο οποίος θεωρείται “οπλισμένος και επικίνδυνος”.

Tragedies like the mass shooting in Lewiston, Maine make it clear: it's high time for a serious discussion on gun policy reform in the USA‼️

Η αστυνομία δημοσίευσε νωρίτερα φωτογραφίες ενός υπόπτου που σημαδεύει με όπλο, ζητώντας τη βοήθεια του κοινού για την ταυτοποίηση οποιουδήποτε από τους δύο. Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Androscoggin δημοσίευσε επίσης φωτογραφίες του υπόπτου, ενός γενειοφόρου άνδρα με καφέ μπουφάν με κουκούλα και τζιν που κρατούσε ένα τουφέκι σε θέση βολής.

Οι αρχές, που απηύθυναν σύσταση στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, έδωσαν επίσης στη δημοσιότητα φωτογραφία SUV λευκού χρώματος, ζητώντας από τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τον κάτοχό του και να επικοινωνήσουν μαζί τους αν το δουν. Τα δημόσια σχολεία δεν θα λειτουργήσουν σήμερα, ανακοίνωσε αξιωματούχος της σχολικής διεύθυνσης της περιοχής.

Η Sun Journal, επικαλούμενη εκπρόσωπο της αστυνομίας, ανέφερε πυροβολισμούς σε τρεις διαφορετικές επιχειρήσεις: το Sparetime Recreation μπόουλινγκ, το εστιατόριο Schemengees Bar & Grille και ένα κέντρο διανομής της Walmart. Το μπόουλινγκ βρίσκεται περίπου 6,5 χιλιόμετρα βόρεια του μπαρ και το κέντρο διανομής βρίσκεται περίπου ενάμισι μίλι (2,5 χλμ.) χιλιόμετρα) νότια του μπαρ.

At least 22 people are dead and 50+ injured in a mass shooting in Lewiston, Maine.

Has the government ever reflected on what led a citizen to take up arms and massacre his fellow citizens? pic.twitter.com/oe6aOqvKDQ

— Suepin (@yzimng2) October 26, 2023