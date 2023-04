ΗΠΑ: Εικόνες - σοκ από την κατάρρευση πάρκινγκ στη Νέα Υόρκη

Οι φωτογραφίες από την φονική κατάρρευση του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο νότιο Μανχάταν, στη Νέα Υόρκη, είναι συγκλονιστικές. Ένας νεκρός και 5 τραυματίες είναι ο έως τώρα απολογισμός, ενώ τα σωστικά συνεργεία με τη βοήθεια ρομπότ αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Μια γυναίκα που μένει δίπλα στο γκαράζ της Financial District που κατέρρευσε, περιγράφει τις τρομακτικές στιγμές, καθώς βρισκόταν στο σπίτι της κατά τη διάρκεια της καταστροφής που άφησε μια ανοιχτή τρύπα σε έναν από τους τοίχους του διαμερίσματός της.

«Υπήρχαν πολλά μεγάλα μπαμ πριν από την κατάρρευση. Τότε ένα μέρος του τοίχου άρχισε να πέφτει», είπε στην The Post η Sandy Imhoff, της οποίας το διαμέρισμα στον δεύτερο όροφο μοιράζεται έναν τοίχο με το γκαράζ της Ann Street. «Έπεφταν τούβλα. Το μέρος είχε γεμίσει με χώμα… ένα μέρος του τοίχου μου έχει φύγει τώρα».

Ένας εργάτης σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν το γκαράζ στην οδό Ann κοντά στην οδό Nassau υποχώρησε στις 4:10 μ.μ., καταπίνοντας δεκάδες αυτοκίνητα. «Ήμουν απλώς σε σοκ», είπε η Imhoff μετά την κατάρρευση. «Ανησυχούσα για τους άλλους ανθρώπους στο κτίριο».

Οι αξιωματούχοι είπαν ότι το κτίριο του γκαράζ στάθμευσης είχε ενεργές παραβιάσεις που χρονολογούνται από το 2003, αλλά δεν ήταν υπό κατασκευή.

Η Imhoff, ωστόσο, είπε ότι άκουσε κάτι που ακουγόταν σαν κομπρεσέρ από το γκαράζ γύρω στις 10 το πρωί, μόλις έξι ώρες πριν από την κατάρρευση.

Οι αρχές χρησιμοποιούν UAVs και ρομποτικό «σκυλί» για να αποφύγουν την ανάπτυξη μελών σωστικών συνεργείων μέσα στο κτίριο, καθώς το τμήμα του που παραμένει όρθιο υπάρχει ακόμη κίνδυνος να υποχωρήσει.

