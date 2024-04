ΗΠΑ: Εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία νομοσχέδιο που απαγορεύει το TikTok

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία ένα νομοσχέδιο που θα απαγορεύσει το TikTok στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκτός εάν ο Κινέζος ιδιοκτήτης του το πουλήσει.

Η απαγόρευση πέρασε με την ψηφοφορία για το πακέτο ξένης βοήθειας 95 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την Ουκρανία, το Ισραήλ και την Ταϊβάν, και έχει λάβει σχετικά μικρή προσοχή.

Το νομοσχέδιο TikTok ψηφίστηκε με 360 ψήφους υπέρ και 58 κατά.

Μέσα στο νομοσχέδιο των κυρώσεων των 184 σελίδων υπάρχει μια διάταξη που αναγκάζει την κινεζική μητρική εταιρεία του TikTok, ByteDance, να πουλήσει το μερίδιό της στη δημοφιλή πλατφόρμα βίντεο σε μια οντότητα με έδρα τις ΗΠΑ εντός ενός έτους, διαφορετικά θα αντιμετωπίσει απαγόρευση. Συγκεκριμένα, δίνει στην ByteDance εννέα μήνες για να εκχωρήσει και δίνει στον πρόεδρο την επιλογή να επιλέξει παράταση τριών μηνών.

Περίπου 150 εκατομμύρια Αμερικανοί είναι στο TikTok και υπάρχουν αυξανόμενοι φόβοι μεταξύ των νομοθετών σχετικά με την επιρροή που έχουν οι Κινέζοι ιδιοκτήτες του στην εταιρεία. Οι νομοθέτες έχουν εκφράσει ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια και το απόρρητο των δεδομένων με το TikTok. Οι υποστηρικτές της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης αμφισβήτησαν τη συνταγματικότητα του περιορισμού των δικαιωμάτων των Αμερικανών στην ελευθερία του λόγου.

Τους τελευταίους μήνες το TikTok έγινε πρωτοσέλιδο για την προώθηση του Οσάμα Μπιν Λάντεν και παροτρύνοντας τους νεαρούς χρήστες να πνίγουν ο ένας τον άλλον.

Η Wall Street έχει θορυβήσει για το ποιος θα μπορούσε να αγοράσει το TikTok σε περίπτωση αναγκαστικής πώλησης των μετοχών από τον Κινέζο ιδιοκτήτη ByteDance. Η Microsoft, η Meta, η Apple και η Oracle έχουν χαρακτηριστεί ως πιθανοί μνηστήρες. Ο Rumble, ένας ανταγωνιστής του YouTube με γνώμονα την ελεύθερη ομιλία έχει επίσης συζητηθεί ως πιθανός αγοραστής.

Ένα εμπόδιο είναι η μεγάλη κλίμακα της αγοράς. Η εταιρεία κοινωνικής δικτύωσης είχε εκτιμηθεί στο παρελθόν έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια.

Τον Μάρτιο η Βουλή ψήφισε ένα παρόμοιο νομοσχέδιο για το TikTok, το οποίο πέρασε από την αίθουσα με ευρεία δικομματική πλειοψηφία. Αυτή η προσπάθεια, ωστόσο, έχει σταματήσει στη Γερουσία των Δημοκρατικών, όπου ο ηγέτης της πλειοψηφίας Τσακ Σούμερ έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να φέρει το μέτρο προς ψήφιση. Ο ηγέτης της Γερουσίας είπε ότι θα ασχοληθεί τελικά με το θέμα.

Ο Σούμερ έχει στο παρελθόν υποστηρίξει σθεναρά τις προσπάθειες περιορισμού της επιρροής του TikTok.

Με την απαγόρευση του TikTok να είναι πλέον θαμμένη στο πακέτο ξένων βοηθών - που θεωρείται ευρέως επείγουσα νομοθεσία που πρέπει να περάσει - η Γερουσία πιθανότατα δεν θα έχει άλλη επιλογή από το να λάβει το μέτρο. Οι ηγέτες της Γερουσίας υποσχέθηκαν να προχωρήσουν γρήγορα το μέτρο και να το παραδώσουν στον Πρόεδρο Μπάιντεν για υπογραφή.

Πριν την ψήφιση του νομοσχεδίου η TikTok είχε εκδώσει ανακοίνωση στην οποία έκανε λόγο για καταπάτηση δικαιωμάτων ελευθερίας λόγου, ενώ και ο διευθύνοντας σύμβουλος της εταιρείας είχε απευθύνει έκκληση στους χρήστες των ΗΠΑ να κάνουν άμεσα εκστρατεία για να σταματήσει το νομοσχέδιο

Η ανακοίνωση της TikTok

«Είναι ατυχές το γεγονός ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων χρησιμοποιεί την κάλυψη της σημαντικής εξωτερικής και ανθρωπιστικής βοήθειας για να μπλοκάρει για άλλη μια φορά ένα νομοσχέδιο απαγόρευσης που θα καταπατήσει τα δικαιώματα ελεύθερου λόγου 170 εκατομμυρίων Αμερικανών, θα καταστρέψει επτά εκατομμύρια επιχειρήσεις και θα κλείσει μια πλατφόρμα που συνεισφέρει 24 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία των ΗΠΑ, ετησίως».

It is unfortunate that the House of Representatives is using the cover of important foreign and humanitarian assistance to once again jam through a ban bill that would trample the free speech rights of 170 million Americans, devastate 7 million businesses, and shutter a platform…

— TikTok Policy (@TikTokPolicy) April 18, 2024