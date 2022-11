ΗΠΑ - Βιρτζίνια: Νεκροί και τραυματίες από πυροβολισμούς σε κατάστημα

Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Τσέσαπικ, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ, εξαιτίας περιστατικού με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε κατάστημα της αλυσίδας Walmart.

H αστυνομία εκλήθη στο σημείο στις 22.12 το βράδυ. Όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στο κατάστημα ανακάλυψαν πολλούς νεκρούς και τραυματίες, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του τοπικού ΑΤ, Λίο Κοζίνσκι.

#BREAKING Chesapeake police confirm they responded to the Sam’s Circle Walmart for an active shooter. Multiple people have died and multiple people are injured. @WAVY_News pic.twitter.com/wF6faU4swL

— Michelle Wolf (@MichelleWolfTV) November 23, 2022