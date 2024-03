ΗΠΑ: Απίστευτη διάσωση οδηγού – Το φορτηγό που οδηγούσε κρεμάστηκε από γέφυρα (βίντεο)

Σοκ προκαλούν τα πλάνα στα οποία φαίνεται ένα μεγάλο φορτηγό να κρέμεται από τη γέφυρα Clark Memorial Bridge μεταξύ της νότιας Ιντιάνα και του Λούισβιλ του Κεντάκι των ΗΠΑ.

Βίντεο που κόβουν την ανάσα δείχνουν τις δραματικές προσπάθειες διάσωσης που έγιναν το απόγευμα της Παρασκευής.

Οι πρώτοι διασώστες φαίνεται να κατεβαίνουν στην καμπίνα του φορτηγού όπου η παγιδευμένη οδηγός περίμενε τη διάσωση. Η οδηγός εθεάθη αργότερα στην αγκαλιά ενός διασώστη, να ανασύρεται σε ασφάλεια.

🚨#BREAKING: Dramatic Rescue Efforts can be seen as Semi-Truck Dangles Off the Bridge Connecting Kentucky and Indiana

📌#Louisville | #Kentucky

Currently, a large Sysco semi-truck dangles off the Clark Memorial Bridge between southern Indiana and Louisville, Kentucky, following… pic.twitter.com/k0XGHd3TV8

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) March 1, 2024