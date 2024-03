ΗΠΑ: Άλογα της αστυνομίας το «έσκασαν» και προκάλεσαν... χάος σε αυτοκινητόδρομο

Κυκλοφοριακό χάος σε αυτοκινητόδρομο του Κλίβελαντ των ΗΠΑ, προκάλεσαν δύο άλογα της αστυνομίας... τα οποία το έσκασαν και άρχισαν να καλπάζουν ανάμεσα στα αυτοκίνητα.

Το Cleveland.com αναφέρει ότι βίντεο από το Υπουργείο Μεταφορών του Οχάιο έδειξε τα ζώα να τρέχουν στην άκρη του δρόμου κοντά στους στάβλους της μονάδας περίπου στις 12:15 το μεσημέρι του Σαββάτου (2/3).

Ένα άλλο βίντεο τα έδειχνε να κατευθύνονται προς τα δυτικά στις λωρίδες του διαπολιτειακού προς τα ανατολικά, επιβραδύνοντας και στη συνέχεια σταματώντας την κυκλοφορία.

Ακόμη και Υπουργείο Μεταφορών του Οχάιο αναφέρθηκε στο γεγονός:«Λίγη πραγματική ιπποδύναμη στον I-90 στο κέντρο του Κλίβελαντ σήμερα. Υπάρχουν τραυματισμοί; Γεια σας», ανέβασε η υπηρεσία στο Twitter/X.

Some real horsepower on I-90 in downtown Cleveland today. Any injuries? Neigh. pic.twitter.com/jVPAe87IAf

— Ohio Dept of Transportation (@ODOT_Statewide) March 2, 2024