ΗΠΑ: 2χρονο αγόρι πυροβόλησε και σκότωσε κατά λάθος την έγκυο μητέρα του

Στην πολιτεία Οχάιο των ΗΠΑ ένα νήπιο 2 ετών σκότωσε κατά λάθος τη μητέρα του, έγκυο στον όγδοο μήνα, αφού την πυροβόλησε στην πλάτη με πιστόλι, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Η Λόρα Ιλγκ, 31 ετών, κάλεσε βοήθεια το απόγευμα της 16ης Ιουνίου, εξηγώντας ότι ο γιος της την πυροβόλησε στο σπίτι της στο Νόργουοκ, διευκρίνισε ο επιθεωρητής Ντέιβιντ Σμιθ.

«Εξήγησε ότι βρίσκεται στην 33η εβδομάδα της κύησης και ότι ο γιος της, ηλικίας 2 ετών, την πυροβόλησε κατά λάθος στην πλάτη με όπλο», πρόσθεσε ο Σμιθ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο News 5 Cleveland.

Παρά την άμεση επέμβαση διασωστών, η νεαρή γυναίκα πέθανε στο νοσοκομείο, ενώ οι γιατροί δεν κατάφεραν να σώσουν ούτε το έμβρυο που κυοφορούσε, σημείωσε ο αξιωματούχος της αστυνομίας.

On Friday, a two-year-old in Ohio was playing with a gun he found in his parents’ nightstand.

He unintentionally shot and killed his eight-months-pregnant mother.

Call your Members of Congress and urge them to cosponsor @EthansLaw2 (202) 224-3121https://t.co/Hy5n8Jilco pic.twitter.com/UGG0Xe0cZ4

— Newtown Action Alliance (@NewtownAction) June 21, 2023