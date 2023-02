ΗΠΑ: 19χρονος σκότωσε τρεις ανθρώπους - Στα θύματα και 9χρονο κοριτσάκι

Ένας 19χρονος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου που έκανε ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στην πόλη Ορλάντο της Φλόριντα των ΗΠΑ, την Τετάρτη, σκοτώνοντας τον δημοσιογράφο και τραυματίζοντας τον εικονολήπτη.

Ο 19χρονος συνελήφθη λίγη ώρα αφότου πυροβόλησε. Το όνομά του είναι Κιθ Μέλβιν Μόουζες και κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, όπως δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, Τζον Μίνα, σε συνέντευξη Τύπου.

Τα μέλη του συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13.

