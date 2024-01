Ινδία: Κυκλοφορούσε με το πτώμα του 4χρονου παιδιού της μέσα σε βαλίτσα

Σοκάρει η άγρια δολοφονία ενός 4χρονου αγοριού στην Ινδία, με το σώμα του να εντοπίζεται μέσα στη βαλίτσα της μητέρας του. Όλα εκτυλίχθηκαν στην πόλη Μπενγκαλούρου όπου μια διευθύνουσα σύμβουλος «νεοφυής επιχείρησης» συνελήφθη ως ύποπτη για τη δολοφονία του γιού της.

Η Σουτσάνα Σεθ, επικεφαλής της εταιρείας The Mindful AI Lab (τεχνητής νοημοσύνης), συνελήφθη στην περιοχή Τσιτραντούργκα του κρατιδίου Καρνατάκα καθώς επέστρεφε με ταξί από το γειτονικό κρατίδιο Γκόα αφού βρέθηκε το πτώμα του παιδιού μέσα στη βαλίτσα της, είπε η αστυνομία.

Η Σεθ είχε πάει σε δωμάτιο ξενοδοχείου μαζί με τον γιο της στην Γκόα το περασμένο Σάββατο, αλλά το αγόρι δεν βρισκόταν μαζί της όταν άδειασε το δωμάτιο, το βράδυ της Δευτέρας.

