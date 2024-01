Ιαπωνία: Σεισμός 7,4 Ρίχτερ – Προειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα βόρεια και κεντρική της Ιαπωνίας, όπως μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση NHK.

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι κατά μήκος των παραλιακών περιοχών των νομαρχιών Ισικάουα, Νιιγκάτα και Τογιάμα.

Very powerful earthquake has struck Ishikawa Prefecture in Japan. Lots of strong shaking, please take care! #japanearthquake

pic.twitter.com/MGrcTvFe3u — MEER YASIR (@MEERYASIR0056) January 1, 2024

Breaking News A major earthquake occurred in Japan. Widespread shaking in Japan. A tsunami warning has also been issued. pic.twitter.com/ZTCtKjjUUM — 🇯🇵Naoemon Japan (@woiiw) January 1, 2024

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M7.1 || 67 km NE of #Nanao (#Japan) || 9 min ago (local time 16:10:12). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/BmYUkRYtkn — EMSC (@LastQuake) January 1, 2024

