Ιαπωνία: Γιγάντιο καλαμάρι «ξεβράστηκε» ζωντανό σε ακτή

Ένα γιγάντιο καλαμάρι μήκους 3.35 μέτρων ξεβράστηκε ζωντανό σε ακτή της δυτικής Ιαπωνίας.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, γύρω στις 10 π.μ., ένας κάτοικος εντόπισε το καλαμάρι στην παραλία Ugu στον Ομπάμα, στην επαρχία Φουκούι, στην ακτή της Θάλασσας της Ιαπωνίας.

Οι δημοτικές αρχές αναφέρουν ότι το καλαμάρι ήταν ακόμα ζωντανό όταν βρέθηκε, γεγονός που είναι ασυνήθιστο. Το βάρος του ανέρχεται στα 80 κιλά. Το καλαμάρι μεταφέρθηκε σε τοπικό ενυδρείο.

VIDEO: Giant squid washes ashore alive in Japan.

πικό ενυδρείο.

A giant squid 3.35 metres in length has been found alive on a shore in western Japan.

Giant squid live in the deep sea, and is unusual for one to be washed ashore alive. The squid has now been transported to an aquarium pic.twitter.com/FGdc23MBjI

— AFP News Agency (@AFP) April 22, 2022

Διαβάστε επίσης:

Μελέτη: Οι περισσότερες προστατευόμενες περιοχές δεν ωφελούν την άγρια ζωή

Ρεκόρ Γκίνες: Αιωνόβιος υπάλληλος δουλεύει στην ίδια εταιρεία… 84 χρόνια

Σικάγο: Γορίλας σε ζωολογικό κήπο είχε εθιστεί στην...τεχνολογία