Η Χαμάς ισχυρίζεται πως μαχητές της αιχμαλώτισαν ισραηλινούς στρατιώτες στη Γάζα

Εκπρόσωπος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου πως παλαιστίνιοι μαχητές αιχμαλώτισαν ισραηλινούς στρατιώτες έπειτα από μάχη στην Τζαμπάλια της Λωρίδα της Γάζας.

Άμεση ήταν η αντίδραση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF). «Οι IDF διευκρινίζουν πως δεν υπήρξε περιστατικό κατά το οποίο απήχθη στρατιώτης», υπογραμμίζεται σε δελτίο Τύπου.

🚨 BREAKING: HAMAS AL-QASSAM TAKES NEW HOSTAGES - IDF DENIES THIS

Hamas Spokesman Abu Obaida says that Hamas has killed an entire IDF unit in a tunnel; some of them have been taken hostage.

Footage claims to be of the captured soldiers.

The IDF has denied this.

IDF… pic.twitter.com/9mOL52ugaI

