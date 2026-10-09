Η βασίλισσα της Ταϊλάνδης πέταξε μαχητικό αεροσκάφος μόνη της, για 41 λεπτά (βίντεο)

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Μια ασυνήθιστη εικόνα από τη βασιλική οικογένεια της Ταϊλάνδης έκανε τον γύρο του κόσμου, καθώς η βασίλισσα Σουτίντα πραγματοποίησε την πρώτη της πτήση χωρίς συγκυβερνήτη με μαχητικό αεροσκάφος Saab JAS 39C Gripen, παραμένοντας στον αέρα για 41 λεπτά.

Η 48χρονη βασίλισσα ανέλαβε μόνη της τον χειρισμό του σουηδικής κατασκευής μαχητικού, ενώ ο σύζυγός της, βασιλιάς Μάχα Βατζιραλονγκόρν, παρακολουθούσε την απογείωση και την προσγείωση από την αεροπορική βάση.

👑✈️ Thailand's Queen flies a Gripen fighter jet solo — making history On October 8, Queen Suthida completed her first solo flight in a Swedish-made Saab JAS 39C Gripen fighter jet. She took off from Wing 7 Air Base in Surat Thani and spent around 41 minutes in the air. Her husband, King Maha Vajiralongkorn, watched the flight. After landing, the king welcomed his wife with a bouquet of flowers and presented her with a special Gripen Order Golden Patch. And this wasn't just a flight for the cameras. The queen has logged more than 1,188 flight hours. Before flying solo, she completed theoretical training, simulator sessions, and over 10 hours of flight training in a two-seat Gripen. — NEXTA (@nexta_tv) October 9, 2026

Η πτήση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (8/10), στην αεροπορική βάση Wing 7.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του βασιλικού παλατιού, η Σουτίντα έγινε η πρώτη γυναίκα πιλότος μαχητικού Gripen στη χώρα.

Μετά την επιτυχημένη προσγείωση, ο βασιλιάς την υποδέχθηκε προσφέροντάς της μια ανθοδέσμη, ενώ της απένειμε και το τιμητικό έμβλημα Gripen Order Golden Patch, το οποίο τοποθέτησε στο αριστερό μανίκι της στολής της.

🇹🇭 ‘The World’s only Pilot Queen’ – #Thailand’s Queen Suthida of Thailand passed her solo flight training with JAS 39C #Gripen. King Vajiralongkorn observed the training and congratulated her with a bouquet of flowers at Wing 7 Royal Air Force Base #SuratThani. พระปรีชาสามารถของ “พระราชินีนักบิน” หนึ่งเดียวในโลก #พระราชินี ทรงฝึกทำการบินโซโล่เดี่ยวกับเครื่องบินขับไล่ JAS 39C Gripen เป็นครั้งแรก และผ่านการทดสอบไปได้ด้วยดี ซึ่ง #ในหลวง ได้ทอดพระเนตรและพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ กองบิน 7 #สุราษฎร์ธานี #KingVajiralongkorn #QueenSuthida #ThaiRoyalFamily #ข่าวในพระราชสำนัก #ทรงพระเจริญ — Royal World Thailand 🇹🇭 (@rwthofficial) October 8, 2026

Παρά τον ασυνήθιστο χαρακτήρα του εγχειρήματος, η πτήση δεν ήταν μια συμβολική εμφάνιση της βασίλισσας στο πιλοτήριο ενός μαχητικού αεροσκάφους.

Η Σουτίντα έχει σημαντική εμπειρία στην αεροπορία, έχοντας συμπληρώσει περισσότερες από 1.188 ώρες πτήσης με διάφορους τύπους αεροσκαφών.

Για να μπορέσει να πραγματοποιήσει την αυτόνομη πτήση με το Gripen, ακολούθησε ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊλάνδης.

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