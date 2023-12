«Χάσαμε το κοκορέτσι»: Ενόχληση στην Τουρκία για το Taste Atlas που χαρακτήρισε ελληνικό το έδεσμα

Εκνευρισμό προκάλεσε στην Τουρκία η λίστα του TasteAtlas με τα 100 καλύτερα φαγητά στον κόσμο στην οποία συμπεριλαμβάνεται το κοκορέτσι, ως ελληνικό έδεσμα.

Ακόμη, οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν και για το τζατζίκι και τα γιουβαρλάκια, καθώς προβλήθηκαν και αυτά ως ελληνικά πιάτα. Σημειώνεται, μάλιστα, πως το κοκορέτσι κατατάχθηκε στην 79η θέση της λίστας.

Όπως αναφέρουν, «το "Kokorec", ένα από τα πιο διάσημα τουρκικά εδέσματα street food, μπήκε στη λίστα στην 79η θέση. Αξιοσημείωτο όμως ήταν ότι συμπεριλήφθηκε στη λίστα ως ελληνικό έδεσμα με το όνομα "Κοκορέτσι"».

Οι πρώτες 20 καλύτερες γεύσεις, σύμφωνα με το Taste Atlas, το οποίο κατέταξε την ελληνική κουζίνα στη 3η θέση στον κόσμο, είναι οι εξής:

Τσαγ κεμπάμπ – Τουρκία

Carne asada tacos – Μεξικό

Leche de tigre – Περού

Ντάκος – Ελλάδα

Vatapa -Βραζιλία

Tom kha gai -Ταϊλάνδη

Κρέας και αλλαντικά Banh Mi – Βιετνάμ

Pempek – Ινδονησία

Ameijoas a Bulhao Pato – Πορτογαλία

Pappardelle al cinghiale – Ιταλία

Phanaeng Curry – Ταϊλάνδη

Σασλίκ – Ρωσία

Tangbao – Κίνα

Βούτυρο σκόρδο Naan – Ινδία

Khao soi – Ταϊλάνδη

Guotie – Κίνα

Pizza Napoletana – Ιταλία

Phat kaphrao – Ταϊλάνδη

Roti canai – Μαλαισία

Pichanha – Βραζιλία

TasteAtlas Awards: These are the 100 best cuisines in the world in 2023. https://t.co/194Xj0IJX4 pic.twitter.com/ErIbPiFpMd

— TasteAtlas (@TasteAtlas) December 12, 2023