Χαβάη: Τουλάχιστον 67 νεκροί από τις πυρκαγιές – Σκηνές αποκάλυψης στο Μάουι

Οι εικόνες από το δημοφιλές θέρετρο Λαχέινα της Χαβάης είναι αποκαρδιωτικές καθώς περίπου χίλια κτίρια έχουν καταστραφεί ενώ τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν απανθρακωμένα πτώματα από τα χαλάσματα.

Τουλάχιστον 67 είναι οι νεκροί από τις πυρκαγιές στη Χαβάη, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσαν σήμερα Σάββατο στη δημοσιότητα οι αρχές της κομητείας Μάουι.

Our Tsunami House on Front St is gone. Everything we worked on. Everything my family put into. Gone. #lahainafire #lahaina #Maui they fucking let it burn. The government didn’t do shit!! @cnn @ABC pic.twitter.com/h3NCYCewHr

«Αλλοι 12 θάνατοι επιβεβαιώθηκαν μέχρι τις 13:00 (τοπική ώρα χθες Παρασκευή, 02:00 ώρα Ελλάδος του Σαββάτου) καθώς παραμένει ενεργό το πύρινο μέτωπο στη Λαχέινα. »Ως εκ τούτου, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 67», αναφέρει ανακοίνωση της κομητείας Μάουι.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της αμερικανικής πολιτείας Τζος Γκριν είχε πει στο δίκτυο CNN πως έχουν επιβεβαιωθεί 59 θάνατοι. «Χωρίς αμφιβολία, τα θύματα θα είναι περισσότερα. Δεν γνωρίζουμε πόσα ακριβώς θα είναι τελικά», τόνισε.

At least 99 killed and more than 2467 structures damaged or destroyed in historic Maui wildfire disaster.

APOCALYPTIC – A new video emerged from the Hawaii wildfires in Lahaina, that recorded a strange explosion.

Το νησί Μάουι διαθέτει σειρήνες προειδοποίησης για φυσικές καταστροφές και άλλες απειλές, οι οποίες σύμφωνα με μαρτυρίες δεν ηχούσαν κατά την επέλαση της πύρινης λαίλαπας, σημειώνει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

The fires in Maui have killed at least 67 people. This is likely the deadliest natural disaster in Hawaii’s history.

Please stop tweeting conspiracy theories about how the fire started. Particularly the images of lasers coming down from the sky starting the fires. The only thing… pic.twitter.com/8iIfY42qDV

