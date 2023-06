Χαβάη: Σκηνικό αποκάλυψης με «σιντριβάνια» λάβας κατά την έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα (βίντεο)

Απόκοσμες είναι οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου από την πρόσφατη έκρηξη του ηφαιστείου Κιλαουέα στο αρχιπέλαγος της Χαβάης.

Το Κιλαουέα, ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο, εξερράγη την περασμένη Τετάρτη στις 04:44 (τοπική ώρα, 17:44 ώρα Ελλάδος). Εικόνες από το Κιλαουέα δείχνουν ρήγματα στην καρδιά του ηφαιστείου, με λάβα να ξεπηδά από τον κρατήρα του και να σχηματίζει «σιντριβάνια». Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν «δυναμική» την ηφαιστειακή δραστηριότητα.

This video shows fountains of lava shooting into the air at Hawaii’s Kilauea volcano, which has erupted for the second time in 6 months ⤵️ pic.twitter.com/M1JTw5gntd

— Al Jazeera English (@AJEnglish) June 9, 2023