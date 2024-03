Γιατί κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος η γέφυρα στη Βαλτιμόρη - Έξι αγνοούμενοι (βίντεο)

Σοκ έχει προκαλέσει η κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη, όταν πλοίο χτύπησε τη μια από τις κολώνες της και προκάλεσε μεμιάς την κατάρρευσή της.

Στη 1:30 τα ξημερώματα τοπική ώρα ένα φορτηγό πλοίο με κοντέινερ χτύπησε την κολώνα της γέφυρας «Francis Scott Key Bridge» στον ποταμό Πατάπσκο στη Βαλτιμόρη των ΗΠΑ, προκαλώντας την άμεση κατάρρευσή της.

Έξι άνθρωποι αναζητούνται στην Βαλτιμόρη ενώ δύο ανασύρθηκαν ζωντανοί, μετά την εκτροπή από την πορεία του φορτηγού πλοίου

και την πρόσκρουσή του σε πυλώνα της Key Bridge. Η γέφυρα κατέρρευσε ολόκληρη με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος. Ο ένας κατέληξε λίγο αργότερα καθώς ήταν σε κρίσιμη κατάσταση.

«Πρέπει να ερευνήσουμε μια μεγάλη περιοχή. Σε αυτή περιλαμβάνεται η επιφάνεια του νερού, ο βυθός αλλά και το κατάστρωμα του πλοίου» δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος για την επιχείρηση διάσωσης.

Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί πως 20 άνθρωποι ενδέχεται να έχουν βρεθεί μέσα στο νερό.

Συνεχίζονται οι αγωνιώδεις έρευνες για επιζώντες στο σημείο της συγκλονιστικής κατάρρευσης της γέφυρας της Βαλτιμόρης! Με νεότερες πληροφορίες να αναφέρουν πως υπάρχουν αρκετά θύματα, μετά την πρόσκρουση του φορτηγού πλοίου που προκάλεσε την κατάρρευση της γέφυρας.

Το ίδιο το φορτηγό εξάλλου τυλίχθηκε στις φλόγες και σφηνώθηκε στην γκρεμισμένη γέφυρα. Έως και 20 εργάτες που ήταν πάνω στην γέφυρα, έχουν πέσει στο ποτάμι, λένε οι αρχές. Για συμβάν με «πολλαπλά θύματα» κάνει λόγο η πυροσβεστική. Η περιοχή κηρύχθηκε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ έσπευσε και το FBI.

Δύο άνθρωποι βγήκαν ζωντανοί από τα νερά του ποταμού Πατάπσκο μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key, όταν προσέκρουσε σε αυτή το φορτηγό πλοίο, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας της πόλης στο Μέριλαντ των ΗΠΑ. «Ένα άτομο αρνήθηκε τις υπηρεσίες και αρνήθηκε την μεταφορά, ουσιαστικά αυτό το άτομο δεν είχε τραυματιστεί», εξήγησε ο Τζέιμς Ουάλας. «Ωστόσο υπήρχε ένα άλλο άτομο το οποίο διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο και βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση», πρόσθεσε.

Τα βίντεο προκαλούν σοκ:

BREAKING: Ship collides with Francis Scott Key Bridge in Baltimore, causing it to collapse pic.twitter.com/OcOrSjOCRn

🚨#BREAKING: Mass Casualty has been Declared after a Large Container Ship Collides with Key Bridge Causing it completely Collapse

📌#Baltimore | #Maryland

Currently, numerous agencies, including the Coast Guard and fire department have just declared a mass casualty incident as… pic.twitter.com/vK4M8xW0tg

— Balling Gents 💰🔥🇺🇸🇬🇧 🇨🇳 (@Ballinggent) March 26, 2024