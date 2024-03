Γερμανία: Τουλάχιστον 15 άτομα βρίσκονται όμηροι σε νοσοκομείο του Άαχεν

Ώρες αγωνίας σε νοσοκομείο στη Γερμανία, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία, μια γυναίκα 65 ετών εισέβαλε στο νοσοκομείο του Άαχεν το απόγευμα της Δευτέρας (4/3).

Στη συνέχεια, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο εντόπισαν καπνούς κοντά στη γυναίκα. Όπως ανακοίνωσε η Αστυνομία βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση:

«Η αστυνομία και η πυροσβεστική βρίσκονται σε υπηρεσία στο νοσοκομείο Luisen στο Άαχεν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδείξεις για μια πιθανή απειλητική κατάσταση. Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο είναι αποκλεισμένη. Η αστυνομία σας ζητά να αποφύγετε την περιοχή».

BREAKING:

Around 15 people have been taken hostage at a hospital in Aachen, Germany.

SWAT police have arrived on the scene

🇩🇪 pic.twitter.com/Jw3bcE5SoB

— Visegrád 24 (@visegrad24) March 4, 2024