Γερμανία: Θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου - Ένοπλος κρατά όμηρο την 4χρονη κόρη του

Συναγερμός έχει σημάνει στις γερμανικές αρχές μετά από επίθεση ενόπλου στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, το βράδυ του Σαββάτου, γύρω στις 20:00 (21:00 στην Ελλάδα), ο οποίος έσπασε την πύλη με το όχημά του.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί.

Ο άνδρας πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και πέταξε μολότοφ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε αμέσως, ανέφερε η αστυνομία, ενώ έκλεισαν και οι τερματικοί σταθμοί και έχουν ακυρωθεί δεκάδες πτήσεις.

Κρατά ένα παιδί ως ομήρο μέσα στο όχημα, την 4χρονη κόρη του, με την οποία θέλει να ταξιδέψει αεροπορικά στην Τουρκία, από όπου κατάγεται ο ίδιος.

JUST IN: Standoff at Germany's Hamburg Airport after car crashes through gate, driver is armed and holding 2 children pic.twitter.com/BgqQJx1f6S

— BNO News (@BNONews) November 4, 2023