Γερμανία: Σημαδεύουν σπίτια Εβραίων στο Βερολίνο με το Αστέρι του Δαβίδ

Προβληματισμό και ανησυχία προκαλούν οι αναφορές από Εβραίους που ζουν στη Γερμανία και συγκεκριμένα, στο Βερολίνο ότι άγνωστοι σημάδευσαν τα σπίτια τους με το Αστέρι του Δαβίδ.



Berichte aus der jüdischen Community in Berlin. Gestern wurden private Wohnhäuser, in denen Jüdinnen/ Juden leben, mit Davidsternen markiert. pic.twitter.com/ZeL4Uw93sC

Η εκπρόσωπος εβραϊκών οργανώσεων Γερμανίας Anna Staroselski μάλιστα, δημοσίευσε στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) φωτογραφίες «από χθες, από ιδιωτικές κατοικίες στις οποίες ζουν Εβραίοι που σημαδεύτηκαν με τα αστέρια του Δαβίδ», όπως χαρακτηριστικά έγραψε.



BREAKING:

More and more reports of an ongoing intimidation campaign in Berlin targeting Jews.

People are marking houses were Jews live and Jewish-owned stores with a Star of David. pic.twitter.com/2yVxze4oQL

