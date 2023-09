Γέννησε και ο πόνος δεν σταματούσε – 18 μήνες μετά ανακάλυψαν ξεχασμένο χειρουργικό εργαλείο μέσα της

Για 18 μήνες υπέφερε μια γυναίκα από χρόνιο πόνο. Έπειτα από καισαρική τομή βρέθηκε να έχει ένα χειρουργικό εργαλείο στο μέγεθος ενός πιάτου φαγητού μέσα στην κοιλιά της.

Ένας διαστολέας έμεινε μέσα στη μητέρα από τη Νέα Ζηλανδία μετά τον τοκετό της στο νοσοκομείο της πόλης Όκλαντ το 2020. Μετά τις αρχικές έρευνες σχετικά με την υπόθεση, το νοσοκομείο ισχυρίστηκε ότι δεν είχε παραλείψει να κάνει τις απαραίτητες διαδικασίες πριν και μετά την καισαρική στην οποία υποβλήθηκε η γυναίκα όταν ήταν περίπου 20 ετών.

Ωστόσο, τη Δευτέρα, 4 Σεπτεμβρίου, η επίτροπος Υγείας και Αναπηρίας της Νέας Ζηλανδίας, Morag McDowell, διαπίστωσε ότι το νοσοκομείο Te Whatu Ora Auckland παραβίασε τον κώδικα δικαιωμάτων των ασθενών.

New Zealand woman discovers surgical instrument ‘size of a dinner plate’ left in her body after operation https://t.co/tFYcQaO0bm

— The Guardian (@guardian) September 4, 2023