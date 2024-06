Γέφυρα τρένου κατέρρευσε σε ποτάμι μετά από πλημμύρα στην Αϊόβα (βίντεο)

Σοβαρό ατύχημα με γέφυρα στην Αϊόβα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα μια γέφυρα σιδηροδρόμου σχίστηκε στα δύο και έπεσε σε ποτάμι μετά από πλημμύρα κοντά στο Σιού Σίτι της Αϊόβα.

Μια σιδηροδρομική γέφυρα μεταξύ North Sioux City, South Dakota και Sioux City, Iowa έσπασε στη μέση με μέρος της να πέφτει στο ποτάμι Big Sioux λόγω μεγάλων πλημμυρών.

🚨BREAKING: A Train Bridge between North Sioux City, South Dakota & Sioux City, Iowa has broke in half with part of the bridge in the Big Sioux River due to major flooding!

