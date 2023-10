Γεβγκένι Πριγκόζιν: Στον 25χρονο γιο του η περιουσία των 115 εκατ. ευρώ

Ο 25χρονος γιος του Γεβγκένι Πριγκόζιν, Πάβελ, πιστεύεται ότι είναι ο κύριος κληρονόμος της τεράστιας περιουσίας του επικεφαλής της Wagner, ο οποίος σκοτώθηκε τον περασμένο Αύγουστο όταν συνετρίβη το ιδιωτικό Embraer στο οποίο επέβαινε στη Ρωσία.

Ο νεαρός άνδρας φέρεται επίσης, σύμφωνα με λογαριασμό στο Telegram που συνδέεται με τη Wagner, να έχει ήδη αναλάβει τα ηνία της ομάδας μισθοφόρων και να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη ρωσική εθνοφρουρά σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής τους στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία. Τα παραπάνω αναφέρονται σε αξιολόγηση για την κατάσταση της Wagner που δημοσίευσε εχθές το αμερικανικό think tank «Institute for the Study of War», σύμφωνα με την Daily Mail.

4/ Some #Wagner group elements reacted negatively to #Putin ’s embrace of Troshev and have now put forward an alternative leader.

Η φωτογραφία ενός εγγράφου που φέρεται να είναι η διαθήκη του αλλοτινού στενού φίλου του Πούτιν αποκαλύπτει ότι ο νεαρός Πάβελ Πριγκόζιν κληρονομεί τα εκατομμύρια του πατέρα του αλλά και την ιδιοκτησία της εταιρείας μισθοφόρων, γράφουν οι Times. To ποσό που αναφέρεται στο έγγραφο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, ξεπερνά τα 115 εκατομμύρια ευρώ.

Per Prigozhin's will dated 2 March 2023, his son Pavel would receive every property and asset. A number of channels claim that Prigozhin decided to continue his father's steps including commanding the Wagner. Interesting to watch the dynamics between the Wagner and RU MoD. pic.twitter.com/7rDSByTbmK

