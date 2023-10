Μεξικό: Κατάρρευση οροφής εκκλησίας- 9 νεκροί, 30 αγνοούμενοι

Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 40 τραυματίες είναι ο τελευταίος απολογισμός από την κατάρρευση οροφής εκκλησίας κατά τη διάρκεια ομαδικής βάπτισης στη Σιουδάδ Μαδέρο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας στο βορειοανατολικό Μεξικό.

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει, μάλιστα, τη στιγμή της κατάρρευσης της οροφής της εκκλησίας.

MEXICO: Church collapses during baptism ceremony in Ciudad Madero, killing at least 5 people. Dozens more still trapped pic.twitter.com/FPAJokHr2L — BNO News (@BNONews) October 1, 2023

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, ο τραγικός απολογισμός να μεγαλώσει καθώς σε περίπου 30 υπολογίζονται οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια της εκκλησίας. Μέλος του Ερυθρού Σταυρού δήλωσε ότι η δουλειά των σωστικών συνεργείων έχει πρακτικά ολοκληρωθεί, συμπλήρωσε ωστόσο πως αναμένονται εξειδικευμένες ομάδες για να κάνουν την «τελική» έρευνα στα συντρίμμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σημειώνεται ότι περίπου 80 ήταν οι άνθρωποι βρίσκονταν μέσα στην εκκλησία όταν η οροφή του κτιρίου βιομηχανικού στιλ κατέρρευσε

BREAKING | At least 5 people have died after a church collapsed in Ciudad Madero, Mexico during a baptism ceremony; people are reportedly still trapped beneath the rubble.

pic.twitter.com/XSn5GPcHgx — READY ALERTS (@ReadyAlerts) October 1, 2023

Η κατάρρευση έγινε στις 14:18 (τοπική ώρα - 23:18 ώρα Ελλάδας), όταν, πιθανόν εξαιτίας κατασκευαστικής αστοχίας, η οροφή κατέρρευσε.

«Ζούμε πολύ δύσκολη στιγμή (...) η οροφή εκκλησίας κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του εορτασμού των Ευχαριστιών», ανέφερε ο Χοσέ Αρμάντο Άλβαρες, ο επίσκοπος της Ταμπίκο, στο ποίμνιο του οποίου υπάγεται η εκκλησία.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας Ταμαουλίπας, ο Αμέρικο Βιγιαρεάλ, αναφέρθηκε σε «τραγωδία» τονίζοντας πως κινητοποιήθηκαν άμεσα οι υπηρεσίες διάσωσης και πρώτων βοηθειών. «Οι υπηρεσίες ασφαλείας και πολιτικής προστασίας χειρίζονται ήδη την κατάσταση (...) Βρίσκονται επιτόπου για να συντονίσουν τις επιχειρήσεις διάσωσης», έγραψε στο Χ.

Εικόνες που κατέγραψε η τηλεοπτική υπηρεσία της εφημερίδας Milenio εικονίζουν δεκάδες ανθρώπους καθώς προσπαθούσαν να στηρίξουν μέρος του κτιρίου που κατέρρευσε χρησιμοποιώντας δοκάρια, ενώ άλλοι άνοιγαν δρόμο με γυμνά χέρια στα συντρίμμια για να βρουν επιζώντες.

Κατά την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Reforma, η οποία επικαλέστηκε τον Αντριάν Οσεγκέρα, τον δήμαρχο της Μαδέρο, ανάμεσα στα θύματα είναι τουλάχιστον ένα παιδί.

