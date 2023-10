Γάζα: Ξεκληρίστηκε η οικογένεια ανταποκριτή του Al Jazeera από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Ξεκληρίστηκε η οικογένεια ανταποκριτή του Al Jazeera στη Λωρίδα της Γάζας από σημερινό ισραηλινό βομβαρδισμό, όπως επιβεβαίωσε απόψε (25/10) ο διευθυντής του διεθνούς ειδησεογραφικού μέσου, την ώρα που το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα, αναφέρει ότι το «χτύπημα» στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους.

Ειδικότερα, ο 53χρονος Wael Dahdouh έχασε τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του (ένα αγόρι και ένα κορίτσι) από τον βομβαρδισμό στον καταυλισμό Νουσεϊράτ.

Το Al Jazeera μετέδωσε βίντεο από τη στιγμή που ο πολύπειρος δημοσιογράφος αντικρίζει τα άψυχα κορμιά της συζύγου και των παιδιών του, ενώ παρευρισκόμενοι προσπαθούν να του δώσουν κουράγιο.

Η οικογένεια του Wael Dahdouh είχε εγκαταλείψει το σπίτι της στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ακολουθώντας τις υποδείξεις του Ισραήλ.

Αναζήτησε προσωρινά καταφύγιο νοτιότερα, στον καταυλισμό Νουσεϊράτ, όπου σήμερα παραμόνευε ο θάνατος.

«Η σύζυγος, ο γιος και η κόρη του γενναίου βετεράνου δημοσιογράφου του Al Jazeera, Wael Dahdouh, σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που είχε στόχο ένα καταφύγιο στο οποίο είχαν καταφύγει. Ο Wael έλαβε τα νέα ενώ βρισκόταν στον αέρα που κάλυπτε τα ασταμάτητα ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα!» αναφέρει η ανάρτηση του διευθυντή του διεθνούς δικτύου.

Aljazeera' s brave veteran journalist Wael Dahdouh's wife, son and daughter were killed in an Israeli airstrike which targeted a shelter house they had fled to. Wael received the news while on air covering the nonstop Israeli strikes on Gaza! pic.twitter.com/G2Z8UreboU

— Mohamed Moawad (@moawady) October 25, 2023