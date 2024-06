Γάζα: Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί, δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπίζονται ξανά

Με την υποστήριξη της αεροπορίας, ισραηλινά στρατεύματα διεξήγαγαν χθες Παρασκευή (28/6) επιχειρήσεις εναντίον του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στην πόλη της Γάζας, αναγκάζοντας δεκάδες χιλιάδες αμάχους να τραπούν σε φυγή για ακόμη μια φορά, εν μέσω του ένατου μήνα του πολέμου, που εγείρει πάντα κίνδυνο περιφερειακής ανάφλεξης.

Ο ισραηλινός στρατός άρχισε την Πέμπτη (27/6) επιχείρηση στη Σουτζάια, αρχικά με πυρά πυροβολικού και επιθετικών ελικοπτέρων. Έκανε λόγο για «παρουσία τρομοκρατών» και «τρομοκρατικές υποδομές». Στρατιώτες εισέδυσαν και η αεροπορία έβαλε στο στόχαστρο «δεκάδες εγκαταστάσεις» της Χαμάς.

Στήλες πυκνού καπνού υψώνονταν στον ουρανό στη Σουτζάια έπειτα από αεροπορικά πλήγματα και βομβαρδισμούς του πυροβολικού, διαπίστωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία και αυτόπτες μάρτυρες αναφέρθηκαν σε «πολυάριθμους νεκρούς».

«Δεκάδες χιλιάδες άμαχοι» εγκατέλειψαν τον τομέα, τόνισε η πολιτική προστασία. Προηγήθηκε διαταγή του ισραηλινού στρατού οι άμαχοι να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τον τομέα.

«Φτάνει! Χάσαμε τα παιδιά μας, χάσαμε τα σπίτια μας, συνεχίζουμε να βολοδέρνουμε από το ένα μέρος στο άλλο», ξέσπασε Παλαιστίνια καθώς έφευγε.

«Είδα άρμα μάχης μπροστά στο τζαμί στη Σουχάντα που έριχνε. Οι γονείς μου κι η αδελφή μου παγιδεύτηκαν στο σπίτι και δεν έχω κανένα νέο τους. Μάρτυρες κείτονται στους δρόμους», είπε ο Αμπντελκαρίμ αλ Μαμλούκ, κάτοικος της Γάζας.

