Γάζα: Ρεπόρτερ «κόβει» στον αέρα ασθενή που αποκαλύπτει πως μέλη της Χαμάς κρύβονται στο νοσοκομείο (βίντεο)

Ένα απόσπασμα από πρόσφατη εκπομπή του Al Jazeera έχει γίνει viral και δείχνει τον ανταποκριτή του δικτύου από το Κατάρ να παίρνει συνέντευξη από έναν ασθενή σε νοσοκομείο της Γάζας, ο οποίος παραπονιέται μπροστά στην κάμερα ότι μαχητές της Χαμάς κρύβονται ανάμεσα στους ασθενείς.

Πριν ο ηλικιωμένος ασθενής συνεχίσει, ο ανταποκριτής του Al Jazeera απομακρύνεται, ώστε να μην μπορεί να ακουστεί στον αέρα, σύμφωνα με όσα όσα μεταδίδει το timesofisrael.com.

«Αυτό που συμβαίνει είναι έγκλημα! Γιατί η αντίσταση (Χαμάς) κρύβεται ανάμεσά μας; Γιατί δεν πάνε στην κόλαση να κρυφτούν εκεί; Δεν είναι αντίσταση!» φέρεται να λέει ο ασθενής, σύμφωνα με τη λεζάντα της ανάρτησης.

Al-Jazeera TV was asking this poor wounded old Palestinian man to give his eyewitness testimony; he said: what’s happening is criminal! Why is the resistance (Hamas) hiding among us? Why don’t they go to hell and hide there? They are not resistance!!

