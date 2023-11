Επίθεση με ρουκέτες στο Τελ Αβίβ - Δύο τραυματίες, ο ένας σοβαρά

Επίθεση με ρουκέτες σε συνοικία του Τελ Αβίβ εξαπέλυσε η Χαμάς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι, ο ένας εξ αυτών σοβαρά.

Όπως αναφέρουν τα ισραηλινά μέσα, από τις ρουκέτες, οι οποίες δεν αναχαιτίστηκαν από το Iron Dome, τραυματίστηκε ένας άνδρας ηλικίας περίπου 20 ετών, οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μία γυναίκα 43 ετών, που δεν διατρέχει κίνδυνο.

From the scene of the rocket impact in Tel Aviv pic.twitter.com/pdOt1vYWmA

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) November 14, 2023