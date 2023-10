Γάζα: "Περιορισμένη χερσαία επιδρομή" του Ισραήλ - Συνεχίζονται οι ανελέητοι βομβαρδισμοί

Ο πλανήτης παρακολουθεί τον «στραγγαλισμό» της Γάζας που χωρίς νερό, τρόφιμα και καύσιμα προσπαθεί να επιβιώσει εν μέσω αδιάκοπων βομβαρδισμών.

Κανένα από τα δύο ψηφίσματα που κατατέθηκαν στον ΟΗΕ δεν πήρε την απαραίτητη πλειοψηφία ενώ οι πιέσεις για παύση των βομβαρδισμών πέφτουν στο κενό.

Την ίδια στιγμή αυξάνονται οι επιδρομές στη Δ. Όχθη και κλιμακώνεται η ένταση στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Το Κατάρ και άλλες χώρες πιέζουν τη Χαμάς για την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ενώ Μπάιντεν και Νετανιάχου είχαν ακόμα μία συνομιλία όπου συζήτησαν και για την ασφαλή διέλευση ξένων πολιτών που επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη Γάζα.

Από τις 7 Οκτωβρίου έχουν σκοτωθεί πάνω από 6.500 Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους 2.704 παιδιά, ενώ περίπου 1.600 άτομα αγνοούνται κάτω από τα ερείπια, εκ των οποίων 900 είναι παιδιά.

Βίντεο του ισραηλινού στρατού από τη χερσαία επέμβαση στη Γάζα

Σε ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού (IDF) αναφέρεται ότι η χερσαία επέμβαση το βράδυ της Τετάρτης αφορούσε «στοχευμένη επιδρομή με άρματα μάχης στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας και έγινε για την προετοιμασία της περιοχής για τα επόμενα στάδια των μαχών».

«Στο πλαίσιο της δραστηριότητας, οι δυνάμεις εντόπισαν και επιτέθηκαν σε πολλούς τρομοκράτες, κατέστρεψαν τρομοκρατικές υποδομές, αντιαρματικές θέσεις και πραγματοποίησαν εργασίες για την οργάνωση της περιοχής. Οι δυνάμεις εγκατέλειψαν την περιοχή στο τέλος της αποστολής», αναφέρεται αναλυτικά στην ανακοίνωση ενώ παρατίθεται και σχετικό βίντεο.

In preparation for the next stages of combat, the IDF operated in northern Gaza.

IDF tanks & infantry struck numerous terrorist cells, infrastructure and anti-tank missile launch posts.

The soldiers have since exited the area and returned to Israeli territory. pic.twitter.com/oMdSDR84rU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 26, 2023