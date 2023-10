Γάζα: Πέρασαν ακόμη 26 φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια

Τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες μετέφεραν 26 φορτηγά που κατάφεραν να περάσουν στη Λωρίδα της Γάζας ,τη Δευτέρα (30/10), όπως επιβεβαίωσε η ανθρωπιστική οργάνωση της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου (PRCS).

«Παραλάβαμε 26 φορτηγά που περιείχαν προμήθειες τροφίμων και ιατρικό εξοπλισμό από την Αιγυπτιακή Ερυθρά Ημισέληνο μέσω της διέλευσης Ράφα σήμερα το απόγευμα», ανέφερε η PRCS τη Δευτέρα σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter).

@PRCS: We received 26 trucks containing food supplies and medical equipment from the Egyptian Red Crescent through the #Rafah crossing this evening.

The total number of received trucks so far has reached 144, while the entry of fuel has not been allowed till this moment. pic.twitter.com/0S7VZHcKr6

— PRCS (@PalestineRCS) October 30, 2023