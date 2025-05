Γάζα: Πανικός από πυροβολισμούς όταν χιλιάδες Παλαιστίνιοι λάμβαναν ανθρωπιστική βοήθεια

Πλήθος χιλιάδων Παλαιστίνιων συγκεντρώθηκε την Τρίτη στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σε κέντρο διανομής ανθρωπιστικής βοήθειας, γρήγορα όμως διαλύθηκαν όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί.

Οι χώροι παροχής βοήθειας λειτουργούν με τη συνεργασία αμερικανικής εταιρείας ασφαλείας, ενώ οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ασφαλίζουν τη γύρω περιοχή, αναφέρουν οι Times of Israel.

Πληροφορίες που μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι είτε οι αμερικανικές δυνάμεις είτε οι IDF άνοιξαν πυρ για να προσπαθήσουν να διαλύσουν το πλήθος.

To ρεπορτάζ του Καναλιού 12, το οποίο επικαλείται ανώνυμες ισραηλινές στρατιωτικές πηγές, αναφέρει ότι οι IDF δεν πυροβόλησαν.

Το αμερικανικό προσωπικό ασφαλείας φαίνεται ότι αποσύρθηκε από την περιοχή, αργότερα όμως έγινε γνωστό ότι επέτρεψαν σε μικρό αριθμό ανθρώπων να παραλάβουν κάποια τρόφιμα.

Το Gaza Humanitarian Foundation, που διαχειρίζεται τον χώρο και τη διανομή, υποβάθμισε το περιστατικό αναφέροντας ότι «κάποια στιγμή, αργά το απόγευμα, ο όγκος των ανθρώπων ήταν τέτοιος που η ομάδα του GHF υποχώρησε για να επιτρέψει σε έναν μικρό αριθμό κατοίκων της Γάζας να λάβουν βοήθεια με ασφάλεια και να διαλυθούν».

Το Ισραήλ επέτρεψε τη ροή βοήθειας στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα, αφού είχε αποκλείσει τη Λωρίδα επί 78 ημέρες.

Πριν το περιστατικό την Τρίτη, το GHF ανέφερε ότι μέχρι στιγμής έχουν διανεμηθεί περίπου 8.000 κιβώτια τροφίμων. «Κάθε κουτί τρέφει 5,5 άτομα για 3,5 ημέρες, συνολικά 462.000 γεύματα», εξήγησε.

Ωστόσο το Al Jazeera δίνει μια διαφορετική εικόνα. Τα πακέτα έχουν μικρή μόνο ποσότητα τροφίμων και αυτά δεν είναι ιδιαίτερα θρεπτικά.

Κάθε κουτί με τρόφιμα περιείχε 4 κιλά αλεύρι, μερικές σακούλες ζυμαρικά, δύο κονσέρβες φάβα, ένα πακέτο φακελάκια τσαγιού και μερικά μπισκότα, ενώ άλλα δέματα με τρόφιμα περιείχαν φακές και σούπα σε πολύ μικρές ποσότητες.

Αντίθετα τα πακέτα που λάμβαναν οι Παλαιστίνιοι από τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών διαρκούσαν μία έως δύο εβδομάδες.

Το GHF ισχυρίζεται ότι οι δραστηριότητές της έχουν επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς.

Τρεις από τους χώρους διανομής βρίσκονται στην περιοχή Τελ Σουλτάν στη Ράφα, ενώ ο τέταρτος βρίσκεται στην περιοχή του διαδρόμου Νετζαρίμ, νότια της πόλης της Γάζας. Οι δύο τοποθεσίες που άρχισαν να λειτουργούν σήμερα βρίσκονται στη Ράφα.

The Israeli-American "aid" concentration camp collapses on its 1st day of operation

US mercenaries ran away & abandoned their positions as thousands of starved Gazans stormed the complex after being crowded like animals in a fenced cage all day, waiting for food

IDF opened fire… pic.twitter.com/5PaR1zT7Ju

— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) May 27, 2025