Γάζα: Οι ισραηλινές δυνάμεις προσφέρονται να απομακρύνουν μωρά από το νοσοκομείο Αλ Σίφα

Έτοιμες να απομακρύνουν σήμερα μωρά από το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας, δήλωσαν πως είναι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, παλαιστίνιοι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν πως δύο νεογέννητα πέθαναν και δεκάδες άλλα κινδυνεύουν, καθώς έχουν τελειώσει τα καύσιμα για τις γεννήτριες του νοσοκομείου και σφοδρές μάχες διεξάγονται στην περιοχή.

Two premature babies have died in the neonatal intensive care unit at Gaza's al-Shifa Hospital, and 37 others are at risk of losing their lives as the facility runs out of fuel to power their incubators, says the Hospital’s Director https://t.co/xHsc5OcdXx pic.twitter.com/qLrk6Zos8L

