Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Διαδηλώσεις στο Τελ-Αβίβ για κατάπαυση του πυρός (βίντεο)

Εκατοντάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο Τελ Αβίβ και ζήτησαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και την απελευθέρωση των αιχμαλώτων που κρατάει η Χαμάς.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στο X έδειξαν διαδηλωτές να κρατούν πανό και αφίσες που έγραφαν: «Οι Ισραηλινοί θέλουν κατάπαυση του πυρός», «Ο πόλεμος δεν έχει νικητές», «Σώστε όλα τα παιδιά, παύση του πυρός τώρα» και «Μόνο οι ειρηνευτικές συνομιλίες θα το λύσουν».

Ο Νόαμ Πέρι, του οποίου ο πατέρας απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, είπε στην εφημερίδα Haaretz: «Κύριε Πρωθυπουργέ [Νετανιάχου], μέλη του υπουργικού συμβουλίου – μη μου μιλάτε για κατάκτηση, μη μου μιλάτε για ισοπέδωση [Γάζα]. Μην μιλάτε καθόλου. Απλώς αναλάβετε δράση… φέρτε τους στο σπίτι τώρα».

Now in Tel Aviv protest against the war and calling for ceasefire pic.twitter.com/pcs6E8Wrgb

— Oren Ziv (@OrenZiv_) November 11, 2023