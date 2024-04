Γάζα: Ο ηγέτης της Χαμάς επιμένει σε εκεχειρία παρά τον θάνατο των γιων του σε αεροπορική επιδρομή

Ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγιε, τόνισε ότι η οργάνωση εξακολουθεί να επιδιώκει συμφωνία για εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας και απελευθέρωση ομήρων, παρά το ισραηλινό πλήγμα που στοίχισε τη ζωή σε τρεις από τους γιους του.

Δεχόμενος συλλυπητήρια στο Κατάρ, ο ηγέτης της Χαμάς είπε ότι «τα συμφέροντα του παλαιστινιακού λαού είναι υπεράνω πάντων», όταν ρωτήθηκε εάν το ισραηλινό πλήγμα θα επηρεάσει τις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας.

«Επιδιώκουμε την επίτευξη συμφωνίας, αλλά οι δυνάμεις κατοχής κωλυσιεργούν και αποφεύγουν να απαντήσουν στα αιτήματά μας», δήλωσε αργότερα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Ο 61χρονος Ισμαήλ Χανίγιε διέψευσε κατηγορηματικά στο Reuters τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι οι γιοι του ήταν μαχητές της Χαμάς και ότι «βρίσκονταν καθ’ οδόν για κάποια τρομοκρατική ενέργεια στο κεντρικό τμήμα της Γάζας», όταν χτυπήθηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν.

«Πήγαιναν να επισκεφθούν συγγενείς την ημέρα του Εΐντ» είπε, αναφερόμενος στο Εΐντ αλ Φιτρ, τη γιορτή που σηματοδοτεί το τέλος του ιερού για τους μουσουλμάνους μήνα του Ραμαζανιού.

Δείτε τη στιγμή που μαθαίνει για τον θάνατο των παιδιών του:

This is how Ismail Haniye received the news of his sons' martyrdom. The leader's stance and his sons did not escape, they were martyred in Gaza! pic.twitter.com/8eLjWJn9n1

— Volkan Albistan 🇵🇸 (@valbistan) April 10, 2024