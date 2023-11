Γάζα: Επτά πρόωρα βρέφη και 27 ασθενείς πέθαναν στο Αλ Σίφα, σύμφωνα με τη Χαμάς

Επτά βρέφη και 27 ακόμη ασθενής άφησαν την τελευταία τους πνοή σε μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Αλ Σίφα της Γάζας από το Σάββατο, λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, σύμφωνα με τον υφυπουργό Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Ο απολογισμός αυτός δόθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο από τον Γιούσεφ Αμπού Ρις, ενώ οι συγκρούσεις μεταξύ του ισραηλινού στρατού και της παλαιστινιακής Χαμάς επικεντρώνονται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Υπενθυμίζεται ότι το νοσοκομείο είναι ένα από τα τέσσερα που βρέθηκαν στο επίκεντρο τον ανελέητων βομβαρδισμών και των μαχών την Παρασκευή (10/11).

«Όλα τα νοσοκομεία της επαρχίας της Γάζας εκτός λειτουργίας»

«Όλα τα νοσοκομεία της επαρχίας της Γάζας», δηλαδή του βορείου τμήματος της Λωρίδας της Γάζας, όπου γίνονται μάχες ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τους μαχητές της Χαμάς, είναι «εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε ο υφυπουργός Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

Από την Παρασκευή σφίγγει ο κλοιός γύρω από τα νοσοκομεία, κυρίως στην πόλη της Γάζας, επίκεντρο των μαχών, καθώς ο ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς για να εξαπολύει επιθέσεις.

Εξάλλου τα νοσοκομεία δεν έχουν πλέον ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της έλλειψης του απαραίτητου καυσίμου για την λειτουργία των γεννητριών τους, η οποία οφείλεται στην πολιορκία που επιβάλλει στον θύλακα το Ισραήλ.

Babies at Al-Shifa Hospital left with no oxygen as it was cut due to the bombing! pic.twitter.com/WuEyo83SZw

— Muhammad Smiry 🇵🇸 (@MuhammadSmiry) November 12, 2023