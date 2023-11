Τέξας: Πυροβολισμοί σε υπαίθρια αγορά – Σκοτώθηκε ένα παιδί

Ένα παιδί σκοτώθηκε έπειτα από πυροβολισμούς σε υπαίθρια αγορά στο Πέρλαντ του Τέξας.

Σύμφωνα με τον Τσαντ Ρότζερς, Υπάλληλο Δημοσίων Πληροφοριών για το Αστυνομικό Τμήμα του Πέρλαντ, ο πυροβολισμός έγινε στο Cole’s Flea Market στο τετράγωνο 1000 της N. Main Street περίπου στις 5:34 μ.μ.

Ο Ρότζερς είπε ότι υπήρχαν συνολικά πέντε τραυματίες, τρεις ενήλικες και δύο παιδιά. Ο Ρότζερς δεν είχε ακριβή ηλικία για τα θύματα.

Όλοι οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στα νοσοκομεία της περιοχής. Ο Ρότζερς είπε ότι ένα από τα ανήλικα θύματα κατέληξε στα τραύματά του. Τα κίνητρα δεν έχουν γίνει γνωστά.

Shooting investigation in the 1000 Block of N Main, Pearland, TX. Media staging will be 1928 N Main in the parking lot. PIO we be there.

— Pearland Police (@PearlandPD) November 13, 2023