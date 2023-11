Γάζα: Boμβαρδίστηκε για τρίτη φορά ο προσφυγικός καταυλισμός της Τζαμπαλίγια – Επίθεση και σε σχολείο

Το ανθρωπιστικό δράμα για τους αμάχους στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια μεγαλώνει καθώς ο ισραηλινός στρατός φαίνεται ότι προχώρησε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε τρίτο βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας αυξάνοντας τα θύματα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Al Jazeera αλλά και παλαιστινιακών αρχών από τους βομβαρδισμούς υπάρχουν θύματα ενώ ρουκέτες έπληξαν σχολείο στον καταυλισμό της Τζαμπάλια στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας.

Η επίθεση στον καταυλισμό των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διαμένουν συνολικά 116.000 πολίτες είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερο κύμα οργής στον μουσουλμανικό και στον δυτικό κόσμο καθώς κάτω από συντρίμμια ανασύρονται συνεχώς πολίτες, στην πλειονότητά τους γυναικόπαιδα.

Τα θύματα από τους προηγούμενους δύο βομβαρδισμούς την Τζαμπαλίγια, ανέρχονται σε 195, οι τραυματίες σε 770 και επιπλέον αγνούνται 120 άτομα. Το Ισραήλ, συνεχίζοντας την επίθεσή του εναντίον μαχητών της Χαμάς, βομβάρδισε τη Γάζα από στεριά, θάλασσα και αέρα στο πλαίσιο της εκστρατείας του για να εξοντώσει την υποστηριζόμενη από το Ιράν ισλαμιστική οργάνωση μετά την επίθεση που αυτή πραγματοποίησε στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, οι ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν 1.400 ανθρώπους, κυρίως αμάχους, και συνέλαβαν περισσότερους από 200 ομήρους. Το υπουργείο Υγείας της Γάζας έχει ανακοινώσει πως τουλάχιστον 8.796 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων 3.648 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις 7 Οκτωβρίου από ισραηλινά πλήγματα.

Σύμφωνα με βίντεο που αναρτούν στα σόσιαλ μίντια Παλαιστίνιοι το πρωί της Πέμπτης ισραηλινές ρουκέτες έπληξαν σχολείο των Ηνωμένων Εθνών, σε προσφυγικό καταυλισμό, στο οποίο έχουν βρει κατάλυμα πολίτες.

BREAKING: Israeli warplanes drop internationally banned white phosphorus bombs on an UNRWA-run school in the Shati' refugee camp in #Gaza. pic.twitter.com/TirGlUw4Ya

— Quds News Network (@QudsNen) November 2, 2023