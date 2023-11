Γάζα: Άνοιξε η μεθοριακή διάβαση στη Ράφα - Φεύγουν οι πρώτοι ξένοι και οι βαριά τραυματίες

Δεκάδες ξένοι και άνθρωποι με διπλή υπηκοότητα έφυγαν σήμερα από τη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο μέσω της μεθοριακής διάβασης της Ράφα, η οποία άνοιξε για πρώτη φορά για τη διέλευση ανθρώπων κατά την 26η ημέρα του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP που βρίσκεται εκεί.

Σε αυτούς δόθηκε άδεια να εισέλθουν στον τερματικό σταθμό γύρω στις 09:45 ώρα Ελλάδος μετά την ανακοίνωση από τις αιγυπτιακές αρχές ότι η μεθοριακή διάβαση θα ανοίξει κατ’εξαίρεσιν για να επιτραπεί η διέλευση σχεδόν 90 Παλαιστίνιων τραυματιών και σχεδόν 450 ανθρώπων με διπλή υπηκοότητα και ξένων.

Dual nationality citizens have reportedly begun leaving Gaza via Rafah Crossing into Egypt. pic.twitter.com/L81q2Zgpjj

