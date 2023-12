Γάζα: Αυτοκινητοπομπή με 750 τόνους τροφίμων έστειλε το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) ανακοίνωσε σήμερα (20/12) ότι έφθασε στη Γάζα αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει 750 τόνους επισιτιστικής βοήθειας, την πρώτη με προέλευση την Ιορδανία αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Το κομβόι των 46 φορτηγών, που οργανώθηκε από το WFP και μια ιορδανική ανθρωπιστική ΜΚΟ, την JHCO, μεταφέρει 750 τόνους επισιτιστικής βοήθειας και χρειάστηκε "εβδομάδες συντονισμού με όλα τα μέρη", αναφέρει σε μια ανακοίνωση η υπηρεσία του ΟΗΕ. Διήλθε μέσω του συνοριακού περάσματος Κερέμ Σαλόμ.

Watch: Trucks loaded with aid arrive in Gaza via the Kerem Shalom and #Rafah crossings. The UN’s World Food Program (WFP) has confirmed the #Jordanian aid has reached #Gaza through Kerem Shalom.

"Η δημιουργία ενός διαδρόμου διά μέσου της Ιορδανίας θα αυξήσει τη ροή της βοήθειας (...) Αυτό θα μας επιτρέψει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη βοήθεια και να έχουμε περισσότερα φορτηγά στη διαδρομή", ανεφερε στην ανακοίνωση ο Σάμερ ΑμπντελΤζάμπερ, που εκπροσωπεί το WFP στην Παλαιστίνη.

"Είμαστε ευγνώμονες προς όλους όσοι κατέστησαν αυτό δυνατό. Πρόκειται για ένα υποσχόμενο στάδιο το οποίο, ελπίζουμε, θα μας επιτρέψει πιο σταθερή και μεγαλύτερη πρόσβαση προκειμένου να φθάσουμε σε περισσότερους ανθρώπους στη Γάζα, πιο γρήγορα", πρόσθεσε.

🔴 The 1st aid convoy from #Jordan has reached #Gaza after weeks of coordination.

The @WFP & @_JHCO 46-truck convoy carries 750 metric tons of food assistance.

This could pave the way for more sustained and scaled-up access to reach more families.

🔗https://t.co/urdTsMyttv pic.twitter.com/cn3x3WD451

— WFP in the Middle East & North Africa (@WFP_MENA) December 20, 2023