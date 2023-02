Γάζα: Ανακαλύφθηκε σαρκοφάγος της ρωμαϊκής εποχής

Μια σαρκοφάγος από μόλυβδο της ρωμαϊκής εποχής αποκαλύφθηκε την Τρίτη (14/2) την περιοχή που βρισκόταν μια ρωμαϊκής νεκρόπολης που χρονολογείται 2000 ετών στη Λωρίδα της Γάζας. Η νεκρόπολη βρίσκεται κατά μήκος της βόρειας ακτής της Γάζας και απέχει 500 μέτρα από τη θάλασσα.

Η σαρκοφάγος πιθανολογείται ότι ανήκε σε κάποιο άτομο μεγάλου κύρους με βάση το σημείο στο οποίο βρέθηκε, δήλωσε στο CNNi την Πέμπτη (16/2) ο διευθυντής ανασκαφών και μουσείων του Παλαιστινιακού Υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, Τζεχάντ Γιασίν. Ο Γιασίν ανέφερε ότι το αρχαίο ρωμαϊκό νεκροταφείο ανακαλύφθηκε το 2022 «κατά τη διάρκεια ανασκαφών στον χώρο σε συνεργασία με την Premiere Urgence Internationale και χρηματοδοτήθηκαν από το Βρετανικό Συμβούλιο».

Να σημειωθεί, η Premiere Urgence Internationale, μια γαλλική ανθρωπιστική οργάνωση, έχει συνεργαστεί σε έργα «διατήρησης της παλαιστινιακής πολιτιστικής κληρονομιάς» στη Γάζα στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζεται «INTIQAL».

Η σαρκοφάγος εκτάφηκε, ενώ κατά το επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να αποσφραγιστεί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί αρχαιολογική έρευνα για την ταυτοποίηση των οστών. Η έρευνα αυτή αναμένεται να διαρκέσει περίπου δύο μήνες, σύμφωνα με τον Γιασίν.

Παρόλο που η Γάζα είναι ένας τόπος που δέχεται συχνούς εναέριους βομβαρδισμούς από Ισραηλινούς και Αιγύπτιους αξιωματούχους, η σαρκοφάγος κατάφερε να παραμένει άθικτη.

«Η κατάσταση στην οποία διατηρήθηκε η σαρκοφάγος είναι εξαιρετική καθώς ήταν σφραγισμένη» αναφέρει δελτίο τύπου του υπουργείου Τουρισμού και Αρχαιοτήτων.

Σημειώνεται ότι, Γάλλοι και Παλαιστίνιοι αρχαιολόγοι έχουν ανακαλύψει 85 ατομικούς και συλλογικούς τάφους στη ρωμαϊκή ακρόπολη 3.500 τετραγωνικών μέτρων από την ανακάλυψή της το 2022, ενώ 10 από αυτούς έχουν ανοίξει για ανασκαφές.

Πέρα από τα ερείπια του παράκτιου θύλακα βρισκόταν δεκάδες τεχνουργήματα και νεκρόπολεις από τη ρωμαϊκή, βυζαντινή και καναανική εποχή. Πέρυσι ένας Παλαιστίνιος αγρότης ανακάλυψε το κεφάλι ενός αγάλματος της θεάς των Χαναανών Ανάτ ηλικίας 4.500 ετών, ενώ ένας άλλος Παλαιστίνιος αγρότης ανακάλυψε ένα μωσαϊκό βυζαντινής εποχής στο περιβόλι του.

Το 2022 το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων κυκλοφόρησε τον πρώτο του αραβικό αρχαιολογικό οδηγό με τίτλο «Gaza, the Gateway to the Levant». Ο οδηγός απεικονίζει 39 αρχαιολογικούς χώρους στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, τζαμιών και αρχαίων σπιτιών που χρονολογούνται από 6.000 χρόνια.

Το υπουργείο αναμένει περισσότερα αρχαιολογικά ευρήματα στη νεκρόπολη. Είναι πιθανό να αποκαλυφθούν κι άλλες σαρκοφάγοι τους επόμενους μήνες, δήλωσε ο διευθυντής Γιασίν.

Διαβάστε επίσης:

Ρουμανία: Γιατροί επαναχρησιμοποιούσαν εμφυτεύματα που αφαιρούσαν από νεκρούς

Σεισμός στην Τουρκία: Ψάχνουν τους ανθρώπους τους στα ερείπια για να τους προσφέρουν μια αξιοπρεπή ταφή