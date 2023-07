Γαλλία: Συνεχίζονται τα επεισόδια - Δωρεές 670 χιλ. ευρώ για τον αστυνομικό που πυροβόλησε και σκότωσε τον Ναέλ

Η επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον του σπιτιού του δημάρχου παρισινού προαστίου προκάλεσε αγανάκτηση στη Γαλλία, όπου η νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα ήταν, συγκριτικά, πιο ήρεμη, έπειτα από πέντε συναπτά βράδια ταραχών το έναυσμα των οποίων ήταν ο θάνατος 17χρονου από σφαίρα αστυνομικού.

Ως τη 01:30 [σ.σ. τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας], οι δυνάμεις επιβολής της τάξης είχαν προχωρήσει σε 78 προσαγωγές σε όλη τη γαλλική επικράτεια, κατά τους αριθμούς του υπουργείου Εσωτερικών, χωρίς να αναφερθεί κάποιο μείζον επεισόδιο. Στο Παρίσι και τα προάστιά του προσήχθησαν 20 πρόσωπα ως τη 01:00 [02:00 ώρα Ελλάδας], σύμφωνα με τη νομαρχιακή αστυνομική διεύθυνση.

Το σοκ που προκάλεσε η επίθεση εναντίον του δημάρχου της Λ’Αΐ-Λε-Ροζ, κοινότητας 30.000 κατοίκων, νότιο προάστιο του Παρισιού, έθεσε σε δεύτερο πλάνο την αποκλιμάκωση των βίαιων επεισοδίων που ήδη διαπιστώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή σε αρκετές γαλλικές πόλεις.

Έπειτα από αυτή, με φόντο την αναζωπύρωση των επιθέσεων εναντίον αιρετών, ο πληθυσμός κλήθηκε να συγκεντρωθεί σήμερα το μεσημέρι μπροστά σε όλα τα δημαρχεία της Γαλλίας.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναμένεται να υποδεχθεί σήμερα τους προέδρους των δυο σωμάτων του γαλλικού κοινοβουλίου, κατόπιν, αύριο Τρίτη, τους δημάρχους 220 δήμων και κοινοτήτων όπου ξέσπασαν βίαια επεισόδια. Ζήτησε επίσης από την πρωθυπουργό του Ελιζαμπέτ Μπορν να συναντηθεί με τους προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων σήμερα.

Ο αρχηγός του κράτους θέλει να «ξεκινήσει λεπτομερές και πιο μακροπρόθεσμο έργο για να κατανοηθούν σε βάρος τα αίτια που οδήγησαν στα γεγονότα» των τελευταίων ημερών στη Γαλλία, σύμφωνα με το Ελιζέ.

The situation in riot-torn France appeared calmer in the early hours of Sunday, but cars could still be seen overturned and on fire in Paris amid violence sparked by the police killing of a teenager https://t.co/wgVye9lvS1 pic.twitter.com/66Y5HYpkBq — Reuters (@Reuters) July 2, 2023

Σε πέντε βράδια ταραχών, ως το πρωί της Κυριακής, το υπουργείο Εσωτερικών καταμέτρησε περίπου 5.000 πυρπολημένα αυτοκίνητα, σχεδόν 1.000 δημόσια κτίρια που πυρπολήθηκαν ή υπέστησαν φθορές, 250 επιθέσεις σε τμήματα της αστυνομίας ή της χωροφυλακής, πάνω από 700 τραυματίες στις τάξεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου...

Μια έκκληση για δωρεές υπέρ του Γάλλου αστυνομικού που πυροβόλησε και σκότωσε τον 17χρονο Ναέλ ξεπέρασε αργά χθες το απόγευμα τις 670.000 ευρώ.

Ο θάνατος του εφήβου την Τρίτη στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, από πυρά αστυνομικού έχει προκαλέσει εκτεταμένες ταραχές σε όλη τη Γαλλία.

Video on social media shows protesters attempting to break into a Nike store in central Paris, as France saw unrest spread to major cities in a third night of riots https://t.co/aVzEuLm262 pic.twitter.com/fXOxjKKrng — Reuters (@Reuters) June 30, 2023

Ο στόχος της συγκέντρωσης δωρεών είναι να υποστηριχθεί η οικογένεια του αστυνομικού, "ο οποίος έκανε τη δουλειά του και πληρώνει βαρύ τίμημα", αναφέρει η εκστρατεία σε ανακοίνωση.

Η εκστρατεία οργανώθηκε από τον Ζαν Μεσιά, υποστηρικτή του Γάλλου ακροδεξιού πολιτικού Ερίκ Ζεμούρ.

Ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 17χρονο Ναέλ προφυλακίστηκε και διεξάγεται σε βάρος του έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Όταν ρωτήθηκε για την εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων υπέρ του αστυνομικού, η γιαγιά του Ναέλ, η Ναντιά, δήλωσε σοκαρισμένη. "Ραγίζει η καρδιά μου", είπε.

