Γαλλία: Μια γυναίκα νεκρή σε μπλόκο αγροτών - Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο οδόφραγμα

Μια γυναίκα σκοτώθηκε σήμερα το πρωί, στις 05:45 τοπική ώρα, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε ένα οδόφραγμα που είχαν στήσει αγρότες στη νοτιοδυτική Γαλλία στη διάρκεια της διαμαρτυρίας που πραγματοποιεί ο κλάδος τους σε εθνικό επίπεδο, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω στο οδόφραγμα των αγροτών. Χτύπησε τρεις ανθρώπους. Μια γυναίκα σκοτώθηκε και δύο άλλοι άνθρωποι (ο σύζυγος και η κόρη της) τραυματίστηκαν σοβαρά. Οι τρεις επιβαίνοντες στο αυτοκίνητο συνελήφθησαν», είπε ο εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες για το πώς το αυτοκίνητο προσέκρουσε στο οδόφραγμα, στο νομό Αριέζ .

Farmers dump manure and tyres outside council buildings in #Limoges #France as protests continue. 👀 pic.twitter.com/6AQg303Qid

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, «ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε στο οδόφραγμα για άγνωστη αιτία». Μια γυναίκα «γύρω στα 30» σκοτώθηκε, ενώ οι τραυματίες είναι ένας «σαραντάρης» και ένα «ανήλικο» κορίτσι, σύμφωνα με την ίδια πηγή που διευκρινίζει ότι "τα τρία άτομα βρίσκονταν στο οδόφραγμα"».

French Farmers have been making their presence felt this week against their government adopting globalist policies that threaten their livelihood and way of life.

Farmers in every country in the World MUST follow suit.#FarmersProtests #Farmers #France #Toulouse #SayNO… pic.twitter.com/GMeYpefXtk

— Lawyers For Justice Ireland (@LFJIreland) January 19, 2024